Месси высказался о карьере в ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 14:29
©PSG

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси поделился воспоминаниями о выступлениях за французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz. По его словам, карьера в Париже сложилась не так, как он надеялся.

"Моя карьера в Париже сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья полюбили этот город. Им тяжело было покинуть Париж, потому что они не хотели переезжать и хотели остаться в своей школе со своими друзьями.

Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время. Со спортивной точки зрения все сложилось не так, как я надеялся. Но я помню все хорошее, что пережил в ПСЖ, а таких моментов тоже было много", - приводит слова аргентинца RMC Sport.

Напомним, Месси перешел в ПСЖ в 2021 году из каталонской "Барселоны". Вместе с парижанами он дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

Лионель Месси назвал лучший клуб в мире

С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год и завоевал 35 трофеев, в том числе стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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