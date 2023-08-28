Месси раскритиковали за отношение к ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 14:45
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Бывший полузащитник сборной Франции по футболу Рио Мавуба раскритиковал Лионеля Месси за отношение к "Пари Сен-Жермену", сообщают Vesti.kz.

Аргентинский нападающий ушел из парижского клуба летом и стал игроком американского "Интер Майами". После этого Месси давал понять, что период в ПСЖ был для него сложным.

"В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает ПСЖ. Я очень удивлен. Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в ПСЖ, только ПСЖ пришел за ним, когда "Барселона" больше не могла платить ему зарплату", - цитирует Мавубу Telefoot.

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

Месси перешел в ПСЖ в 2021 году. В составе парижан он дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за каталонскую "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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