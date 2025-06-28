Месси против ПСЖ: всплыли мрачные детали его парижского кошмара

Лионель Месси готовится к, возможно, самому личному матчу на Клубном чемпионате мира - в 1/8 финала его "Интер Майами" сыграет с бывшим клубом аргентинца, парижским ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

В преддверии встречи один из близких к Месси источников приоткрыл завесу над его периодом в столице Франции. По словам инсайдера, два года в ПСЖ стали для Лео настоящим испытанием — не только в футбольном, но и в эмоциональном плане.

"У него не было ни одного хорошего момента в Париже. Он оказался в центре соперничества Неймара и Мбаппе. Он даже чувствовал, что клуб защищает француза и не чтит его титул чемпиона мира. В "Барселоне" он был как бог. Он привык водить детей в школу, к солнцу…" - комментарий неназванного человека приводит L’Equipe.

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