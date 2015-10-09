"Очень мало радости". Месси назвал худший клуб в своей карьере

В это воскресенье Лионелю Месси предстоит эмоциональный матч - он выйдет на поле против своего бывшего клуба, парижского ПСЖ, который недавно завоевал титул победителя Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Но, несмотря на трофейные амбиции клуба, сам Месси не хранит о Париже теплых воспоминаний. Наоборот - аргентинец признался, что два года, проведенные в ПСЖ, стали худшими в его футбольной жизни.

"Это были два худших года в моей карьере. Очень мало радости, очень мало счастья. Это были два негативных годах - плохо было в тренировках, плохо было в официальных матчах. Я с большим трудом старался адаптироваться, но так и не смог", - цитирует слова Месси derbyderbyderby.it.

Сейчас Месси выступает в США за "Интер Майами". Также, в его карьере была испанская "Барселона".