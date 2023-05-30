Месси получил контракт на 1,2 миллиарда евро

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 10:53
©ПСЖ

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси получил щедрое предложение от саудовского "Аль-Хиляля", сообщают Vesti.kz. Если аргентинец ответит согласием, то получит 1,2 миллиарда евро в течение двух лет. 

По информации Footmercato, годовая зарплата Месси составит 600 миллиона евро в год, что сделает его  самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Кроме того, это более чем вдвое превышает сумму, которую сейчас получает Криштиану Роналду в "Аль-Насре".

Отец игрока Хорхе Месси дал понять, что поддерживает предложение "Аль-Хиляля". Клубу осталось убедить самого Лионеля, который в конце сезона станет свободным агентом и почти наверняка покинет ПСЖ.

Аргентинец выбирает из нескольких вариантов, где продолжить карьеру. Первым выбором Месси всегда была "Барселона", но финансовые проблемы каталонского клуба создают атмосферу неопределенности, что может подтолкнуть игрока к принятию другого решения.

Если Месси примет предложение из Саудовской Аравии, то не только получит рекордный в истории футбола оклад, но и возродит одно из самых принципиальных противостояний на индивидуальном уровне.

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

В этом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне.

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Месси получил контракт от "Барселоны". Известна его зарплата

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Саудовская Аравия

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