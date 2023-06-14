Мбаппе выбрал новый клуб

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 12:48
©ПСЖ

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру, сообщают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, французский форвард намерен перейти только в мадридский "Реал" этим летом. Отмечается, что уход нападающего Карима Бензема в саудовский "Аль-Иттихад" сильно повлиял на ситуацию вокруг Мбаппе.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ.

Нападающий перешел в ПСЖ в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

24-летний футболист стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории клуба и помог парижанам завоевать чемпионство.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид Футбольные трансферы

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