Мбаппе получит бонус, если не покинет ПСЖ летом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, будет вознагражден бонусом в размере 90 миллионов евро, если он не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

24-летний француз выразил недовольство работой клуба на трансферном рынке прошлым летом. Это относится как к приобретенным игрокам, так и к ушедшим из команды. Мбаппе также раздражает факт, что ПСЖ не выплатил ему обещанный бонус до начала сезона.

Ранее было объявлено, что форвард не намерен использовать опцию продления контракта с парижским клубом до июня 2025 года. Возможность активации этой опции останется у игрока до конца июля 2023 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с августа 2017 года. В сезоне 2022/23 он забил 40 голов и отдал девять голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

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