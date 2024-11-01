Мбаппе отказался от бывшего клуба и выбрал другой

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пытался купить акции своего бывшего клуба - "Монако", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, Мбаппе мечтал стать акционером "Монако" и купить акции через свой инвестиционный фонд.

Отмечается, что в начале 2024 года мажоритарный акционер монегасков Дмитрий Рыболовлев рассматривал возможность продажи своей доли. Однако Мбаппе отказался от покупки доли в "Монако" из-за слишком высокой запрашиваемой цены.

Вместо этого француз выкупил 80 процентов акций "Кана", выступающего в Лиге 2. Сделка составила 20 миллионов евро.

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25-летний Мбаппе находился в системе "Монако" с 2013 по 2017 год, откуда перешел в "Пари Сен-Жермен" за 180 миллионов евро.

Летом этого года нападающий покинул парижан и перебрался в "реал," подписав пятилетний контракт.