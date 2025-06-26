Мбаппе обвинил ПСЖ в психологическом давлении и обратился в суд

Конфликт между французским форвардом мадридского "Реала" Килианом Мбаппе и его бывшим клубом "Пари Сен-Жермен" получил новое развитие, передают Vesti.kz.

ПСЖ шантажировал Мбаппе?

По информации прокуратуры Парижа, 26-летний нападающий подал жалобу на ПСЖ, обвинив клуб в психологическом давлении и попытке вымогательства подписи. По этому делу, как сообщает L’Equipe, уже назначены два следственных судьи, которым предстоит разобраться в обстоятельствах конфликта.





Частая практика во Франции

Жалоба Мбаппе была зарегистрирована 16 мая. В ней футболист, в частности, упомянул свое отстранение летом 2023 года в так называемый "лофт" - группу игроков, исключенных от основной команды. Эта практика, которая ранее применялась в ряде клубов, все чаще становится предметом расследований во Франции.

Ранее аналогичную жалобу подавала футболистка парижан Хейра Амрауи, утверждая, что ее изоляция в ПСЖ была попыткой вынудить ее уйти из клуба.

Расставание с клубом пошло не по плану

Кроме уголовного производства, Мбаппе остается в финансовом споре с парижской командой. Отметим, что в январе профсоюз футболистов Франции уже подал коллективную жалобу на использование "лофтов", обвиняя клубы в моральном давлении и вымогательстве ради увеличения суммы трансферов.

Напомним, Килиан покинул ПСЖ летом прошлого года - у форварда закончился контракт, и он на правах свободного агента перебрался в "Реал".

Мбаппе поссорился с одноклубником и потребовал у "Реала" его ухода