Мбаппе обратился к Месси после завоевания 8-го "Золотого мяча"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:33
©twitter.com/KMbappe

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе высказался о победе аргентинца Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч" - приза, вручаемого лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

Сам Мбаппе занял третье место. На втором месте по результатам голосования оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"Поздравляю Месси с этой наградой. Ты заслуживаешь этого", - написал в сторис Instagram, Мбаппе, выступавший с Месси за ПСЖ два сезона.

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Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинский нападающий. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

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Напомним, Лео перешел в ПСЖ в 2021 году, вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

С лета 2023 года 36-летний форвард играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Метки:
Мбаппе Килиан Месси Лионель ПСЖ

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