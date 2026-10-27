Франция
27 октября 13:37

Луис Энрике обошёл легенду и установил рекорд в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике отметился новым достижением во главе французского клуба, передают Vesti.kz.

Это произошло после матча восьмого тура чемпионата Франции против "Лиона", который завершился со счётом 2:0 в пользу парижан.

Для Энрике эта победа стала 126-й с ПСЖ. Тем самым он повторил рекорд клуба по количеству побед во всех турнирах, принадлежавший Лорану Блану — у обоих по 126 побед.

Строчкой ниже располагается легендарный Луис Фернандес, у которого 125 побед. 

Ранее в марте 2026 года Энрике уже превзошел Блана по результативности команды — под его руководством ПСЖ забил 393 гола за 161 матч (против 391 гола у Блана за 173 матча).

Добавим, что ПСЖ набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. "Лион" (14 очков) располагается на пятой строчке.

Луис Энрике возглавил ПСЖ летом 2023 года. Под его руководством парижане завоевали 13 трофеев, в том числе трижды выиграли чемпионат Франции и два раза подряд Лигу чемпионов.


Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →