Луис Энрике обошёл легенду и установил рекорд в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике отметился новым достижением во главе французского клуба, передают Vesti.kz.

Это произошло после матча восьмого тура чемпионата Франции против "Лиона", который завершился со счётом 2:0 в пользу парижан.

Для Энрике эта победа стала 126-й с ПСЖ. Тем самым он повторил рекорд клуба по количеству побед во всех турнирах, принадлежавший Лорану Блану — у обоих по 126 побед.

Строчкой ниже располагается легендарный Луис Фернандес, у которого 125 побед.

Ранее в марте 2026 года Энрике уже превзошел Блана по результативности команды — под его руководством ПСЖ забил 393 гола за 161 матч (против 391 гола у Блана за 173 матча).

Добавим, что ПСЖ набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. "Лион" (14 очков) располагается на пятой строчке.

Луис Энрике возглавил ПСЖ летом 2023 года. Под его руководством парижане завоевали 13 трофеев, в том числе трижды выиграли чемпионат Франции и два раза подряд Лигу чемпионов.



