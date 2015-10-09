Сафонов помог лучшему клубу мира победить и выйти на первое место

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лионом" в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0. В составе ПСЖ голы забили Сенни Меюлю (72-я минута) и Мика Годтс (84-я).

Российский голкипер парижан Матфей Сафонов отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил пять ударов в створ ворот. Сафонов провёл второй матч на ноль в текущем сезоне Лиги 1.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. "Лион" (14 очков) располагается на пятой строчке.

Добавим, что ПСЖ признан лучшим мужским футбольным клубом сезона-2025/26 по версии журнала France Football. На награду также претендовали "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Фламенго" (Бразилия).

В сезоне-2025/26 ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и в пятый раз подряд стал чемпионом Франции. Парижане также завоевали Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов занял 4-е место в голосовании на трофей имени Льва Яшина. Лучшим вратарем года по версии France Football стал чемпион мира в составе сборной Испании Унаи Симон.

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