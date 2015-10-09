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Франция
27 октября 08:08
 

Сафонов помог лучшему клубу мира победить и выйти на первое место

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Сафонов помог лучшему клубу мира победить и выйти на первое место Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лионом" в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лионом" в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

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Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0. В составе ПСЖ голы забили Сенни Меюлю (72-я минута) и Мика Годтс (84-я).

Российский голкипер парижан Матфей Сафонов отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил пять ударов в створ ворот. Сафонов провёл второй матч на ноль в текущем сезоне Лиги 1.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. "Лион" (14 очков) располагается на пятой строчке.

Добавим, что ПСЖ признан лучшим мужским футбольным клубом сезона-2025/26 по версии журнала France Football. На награду также претендовали "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Фламенго" (Бразилия).

В сезоне-2025/26 ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и в пятый раз подряд стал чемпионом Франции. Парижане также завоевали Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов занял 4-е место в голосовании на трофей имени Льва Яшина. Лучшим вратарем года по версии France Football стал чемпион мира в составе сборной Испании Унаи Симон.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

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