Игрок с другой планеты: Мбаппе восхитились после разгрома в Ле Классико

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 12:35
©instagram.com/psg

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды от "Пари Сен-Жермен" в Ле Классико, отметив одного из лидеров парижан Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Встреча 25-го тура чемпионата Франции прошла в Марселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Мбаппе и еще один мяч забил Лионель Месси. Видео голов можно посмотреть здесь.

"У него было много пространства, потому что он игрок с другой планеты. Помимо очевидной мотивации ПСЖ, я видел, что игроки соперника очень сосредоточены, они много бегали, чего я давно не видел. Всем тяжело, когда соперник так хорош и находится в такой форме", - приводит слова Тудора Lequipe.

Отметим, что в активе Килиана уже 200 забитых мячей и он приблизился к историческому достижению.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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