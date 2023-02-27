Самый дорогой футболист мира забил 200-й мяч и приблизился к историческому достижению

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с "Марселем" (3:0) в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом он забил 200 мячей за парижан и делит первое место с Эдинсоном Кавани среди лучших бомбардиров команды.

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Победа позволила ПСЖ набрать 60 очков и оторваться на восемь пунктов от идущего на втором месте "Марселя" (52).

В следующем туре, 4 марта, ПСЖ дома примет "Нант", а на следующий день "Марсель" на выезде сыграет с "Ренном".

Напомним, Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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