Франция
Гол украинского новичка вывел ПСЖ в лидеры Лиги 1. Впереди матч с "Барселоной" в ЛЧ

Илья Забарный забил первый гол за ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ©

ПСЖ одержал победу в матче шестого тура Лиги 1. На своём поле парижане принимали "Осер", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Причём голами отметились два центральных защитника: сначала украинский новичок Илья Забарный (32'), а затем бразилец Лукас Бералдо (54').

Для 22-летнего Забарного это был первый гол в составе французского клуба.

Эта победа позволила ПСЖ вернуться на победную тропу в чемпионате Франции. Теперь в активе команды 15 набранных очков и они оказались в лидерах турнирной таблицы. Однако сегодня шансы сравняться со столичными есть у "Лиона", который в случае победы в гостях над "Лиллем" наберёт также 15 баллов.

Что касается "Осера", то у клуба шесть очков после шести матчей и 13-е место в таблице.

Добавим, что уже в среду, в ночь с 1 на 2 октября, ПСЖ сыграет в гостях с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2 Марсель Олимпик 6 4 0 2 12-5 12
3 Лион 5 4 0 1 7-3 12
4 Монако ФК 6 4 0 2 14-10 12
5 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6 Лилль 5 3 1 1 13-8 10
7 Ланс 5 3 0 2 8-5 9
8 Ренн Стад 5 2 2 1 7-8 8
9 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
10 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
11 Ницца Олимпик 5 2 0 3 6-9 6
12 Париж 5 2 0 3 9-12 6
13 Осер 6 2 0 4 4-8 6
14 Анже 5 1 2 2 3-4 5
15 Нант 6 1 2 3 5-7 5
16 Брест 5 1 1 3 9-11 4
17 Гавр 5 1 1 3 6-8 4
18 Метц 5 0 1 4 5-13 1

