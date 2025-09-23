Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Усман Дембеле поделился эмоциями после получения "Золотого мяча", вручаемого журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, передают Vesti.kz.

Торжественная церемония состоялась в понедельник в Париже. Награду вручил бразилец Роналдиньо, обладатель "Золотого мяча" 2005 года. Вторым по итогам голосования журналистов из 100 стран стал испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль, третьим - португалец Витинья из ПСЖ.

"Спасибо всем. То, что только что со мной произошло, просто невероятно. У меня нет слов. Это был невероятный сезон в ПСЖ. Выиграть этот трофей и получить его от Роналдиньо - это нечто особенное. Хочу поблагодарить ПСЖ, его президента, весь клуб, который является замечательной семьей. Тренера Луиса Энрике, который теперь мне как отец. Спасибо всем командам, за которые я играл: "Ренн", "Боруссия", "Барселона". Там я многому научился у таких игроков, как Месси и Иньеста. Это был действительно ценный опыт. Я в восторге", - сказал Дембеле на сцене.

Выиграв "Золотой мяч", Дембеле заплакал.

"Я горжусь всем. Это невероятно – выиграть такой трофей. Это командная работа, все [партнеры] подталкивали меня. Это невероятно, я счастлив. Я не хотел плакать, но не получилось [сдержать слезы]. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох. Я ничего не знал до самого конца, хотя и хотел попытаться получить какую-то информацию от сотрудников клуба. Я собираюсь отпраздновать, этот вечер прекрасен", - цитирует француза L’Equipe.

В минувшем сезоне Дембеле выиграл в составе ПСЖ Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира.