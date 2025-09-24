Бывший французский футболист Жан-Пьер Папен отреагировал на победу своего соотечественника Усмана Дембеле в голосовании за "Золотой мяч" -2025, передают Vesti.kz.

По мнению Папена, получившего "Золотой мяч" в 1991 году, форварда ПСЖ впереди ждут трудные времена.

"Для него начнётся самое сложно, потому что, когда ты получаешь "Золотой мяч", ты принимаешь определённую ответственность. Больше на тебя не будут смотреть по-прежнему. Не будут играть против тебя так же, как играли раньше. С другой стороны, он не должен меняться.

Усман должен стараться оставаться таким же, чтобы быть столь же эффективным и важным для команды, будь то сборная Франции или ПСЖ. И это крайне непросто. Но думаю, что Дембеле на это способен", — приводит слова Папена RMC Sport.