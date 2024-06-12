"Зениту" Алипа сообщили место проведения матча за трофей

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Сегодня 22:00
©ФК "Зенит"

Стало известно место проведения матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Данное решение утвердил исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Отметим, эта арена была построена к чемпионату мира 2018 года. Она вмещает 45 тысяч зрителей.

"Зенит" выступит в этой игре в статусе чемпиона и обладателя Кубка России, а "Краснодар" - как серебряный призер РПЛ.

Напомним, в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. В недавнем финале Кубка России его гол в ворота "Балтики" принес клубу из Санкт-Петербурга победу.

В минувшем сезоне защитник сборной Казахстана вместе с "Зенитом" выиграл все российские трофеи: чемпионат, Кубок России и Суперкубок страны.

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Метки:
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