"Зенит" учинил разгром сопернику и не дал шанса Алипу

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 22:19
©ФК "Зенит"

"Зенит" уверенно начал второй круг чемпионата России по футболу, учинив в 18-м туре разгром "Нижнему Новгороду", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Малком (12-я минута, 47-я), еще один мяч в активе Александра Ерохина (82-я). При этом Далер Кузяев (38-я) не реализовал пенальти.

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип попал в заявку на матч, но так и не дождался своего шанса, просидев на скамейке запасных.

Таким образом "Зенит" набрал 45 очков и закрепился на первом месте турнирной таблицы, а "Нижний Новгород" расположился на 12-й строчке.

В следующем туре, 12 марта, "Зенит" дома сыграет с "Химками", а "Нижний Новгород" в гостях встретится с "Ростовом".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2 Спартак М 18 11 4 3 42-20 37
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 18 5 4 9 22-32 19
13 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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