"Зенит" с Алипом установил антирекорд в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:24
©ФК "Зенит"

"Зенит", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Нуралы Алип, потерял очки в выездном матче 22-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов", передают Vesti.kz.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. Алип был заявлен на игру, но на поле так и не появился.

По информации Opta Sports, "Зенит" проводит свой худший сезон при Сергее Семаке.

41 очко после 21 тура - худший результат "Зенита" с момента назначения Семака в сезоне-2018/19:

2018/19 - 44;
2019/20 - 47;
2020/21 - 42;
2021/22 - 45;
2022/23 - 51;
2023/24 - 41.

В последний раз "Зенит" набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (38).

Алип сыграл 17 матчей в нынешнем чемпионате России, результативными действиями не отметился.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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