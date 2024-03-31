"Зенит" с Алипом установил антирекорд в РПЛ

"Зенит", цвета которого защищает футболист сборной Казахстана Нуралы Алип, потерял очки в выездном матче 22-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов", передают Vesti.kz.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. Алип был заявлен на игру, но на поле так и не появился.

По информации Opta Sports, "Зенит" проводит свой худший сезон при Сергее Семаке.

41 очко после 21 тура - худший результат "Зенита" с момента назначения Семака в сезоне-2018/19:

2018/19 - 44;

2019/20 - 47;

2020/21 - 42;

2021/22 - 45;

2022/23 - 51;

2023/24 - 41.

В последний раз "Зенит" набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне-2017/18 (38).

Алип сыграл 17 матчей в нынешнем чемпионате России, результативными действиями не отметился.