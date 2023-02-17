"Зенит" с Алипом проиграл одному из ведущих клубов Ирана

"Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип, проиграл иранскому "Сепахану" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Иране на стадионе "Накш-э Джахан" и завершилась со счетом 2:0. У хозяев поля голы забивали Мохаммад Горбани (4-я минута) и Мохаммад Данешгар (45-я).

Алип появился на поле во втором тайме.

"Сепахан" - один из ведущих клубов своей страны. Пять раз выигрывал национальный чемпионат и четыре раза становился обладателем Кубка Ирана.

Теперь "Зенит" переключится на Кубок России - 25 февраля сыграет с ульяновской "Волгой" в 1/4 финала пути регионов.

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. 4-го числа петербуржцы дома примут "Нижний Новгород".