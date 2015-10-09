"Зенит" разгромно выиграл особый матч Нуралы Алипа

"Зенит" в родных стенах устроил настоящий разгром "Оренбургу" в десятом туре РПЛ - 5:2, сообщают Vesti.kz.

Главным героем встречи стал Максим Глушенков, оформивший покер. Для защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа это был сотый матч в составе "Зенита".

Форвард петербуржцев начал разгон ещё в первом тайме: на 22-й минуте открыл счёт, а спустя 13 минут сделал дубль. После перерыва Александр Соболев забил третий, а затем снова взял слово Глушенков - к 77-й минуте у него уже был хет-трик.

Гости смогли немного оживить интригу: Эмил Ценов (83) и Владислав Камилов (88) сократили отставание до двух мячей. Но на последних минутах Глушенков окончательно снял все вопросы - его четвёртый гол на 90+2 превратил победу "Зенита" в разгром.

После этого успеха петербуржцы с 19 очками идут третьими в таблице, а "Оренбург" (7 баллов) остаётся на 13-й позиции.

В следующем туре "Зенит" 4 октября сыграет на выезде с "Акроном", а "Оренбург" 5 октября дома примет "Ростов".