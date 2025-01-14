"Зенит" принял решение по Нуралы Алипу

"Зенит" из Санкт-Петербурга отправился на зимние сборы в Катар, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Питерский клуб включил в заявку на УТС 30 футболистов, в том числе и защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа.

На зимнюю паузу "Зенит" ушел на втором месте в РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. Столько же баллов у лидирующего "Краснодара", который опережает питерцев по дополнительным показателям.

Добавим, что Алип с 2022 года выступает за российский клуб, в составе которого трижды становился чемпионом страны, побеждал в Кубке России и трижды в Суперкубке.



