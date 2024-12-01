"Зенит" принял решение по Алипу

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором санкт-петербургский "Зенит" примет самарские "Крылья Советов", передает Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. С первых минут на поле выйдет казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип.

Отметим, что в прошлом туре Алип отдал первый голевой пас в сезоне в матче с "Оренбургом". С его подачи забили победный гол. При этом казахстанец весь матч играл с травмой.

Всего он провел 11 матчей за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице. Следующую игру петербуржцы проведут на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" 1 декабря.