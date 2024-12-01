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"Зенит" принял решение по Алипу

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"Зенит" принял решение по Алипу ©ФК "Зенит"

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором санкт-петербургский "Зенит" примет самарские "Крылья Советов", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 17-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором санкт-петербургский "Зенит" примет самарские "Крылья Советов", передает Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. С первых минут на поле выйдет казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип.

Отметим, что в прошлом туре Алип отдал первый голевой пас в сезоне в матче с "Оренбургом". С его подачи забили победный гол. При этом казахстанец весь матч играл с травмой.

Всего он провел 11 матчей за санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" с 39 очками лидирует в турнирной таблице. Следующую игру петербуржцы проведут на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" 1 декабря.

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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Зенит Казахстанцы за границей Алип Нуралы Сборная РК по футболу Премьер-лига России

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