"Зенит" подыскал Алипу конкурента за 15 миллионов евро

Питерский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому защитнику турецкого "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает Fanatik.

Российский клуб предлагает за него 15 миллионов евро. При этом на 26-летнего защитника претендует испанская "Севилья", способная заплатить 12 миллионов евро.

Отмечается также, что расставание Маркао с "Галатасараем" этим летом неизбежно, в клуб продолжают поступать официальные предложения о его трансфере.

Напомним, за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который был арендован у "Кайрата" до конца 2022 года. Ранее главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассказал о состоянии 22-летнего Алипа после матчей в Лиге наций.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: