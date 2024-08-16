"Зенит" подписал 6 защитника. Кто уйдет: Алип - в ПСЖ?

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 15:52
©ФК "Зенит"

На днях "Зенит", цвета которого защищает казахстанский футболист Нуралы Алип, объявил о переходе 24-летнего центрального защитника Ваньи Дркушича из "Сочи". Контракт со словенским игроком рассчитан на пять лет, передают Vesti.kz.

В санкт-петербургском клубе наблюдается перебор с центральными защитниками. На эту тему в своем Telegram-канале высказался российский журналист Иван Карпов.

"В "Зените" с приходом Дркушича стало 6 (!) центральных защитников: словенец составит конкуренцию Нино, Эраковичу, Алипу, Родригао и Чистякову.

Кажется, для питерцев, которые играют с двойкой центральных — это перебор. Однако Родригао может покинуть клуб этим летом, Чистяков — следующим, по истечении контракта (сейчас вряд ли уйдет, так как нужен для заявки в качестве доморощенного игрока).

Остаются Нино, Эракович и Алип (если Нуралы, конечно, не заберет какой-нибудь ПСЖ, "МЮ" или "Сити"). Потому в долгосрочной перспективе трансфер Дркушича — хорошая сделка.

Болотные обезопасили себя от непредвиденных форс-мажоров, выкупив человека, который закрыл Роналду на Евро, за небольшие €4–5 млн. Если захотят, то отдадут подшефной "Црвене Звезде" (та как раз сражается за ЛЧ против "Буде-Глимт"). Если нет — оставят у себя.

При втором исходе интересно, как Семак распределит игровое время по футболистам. Особенно, между Дркушичем, Алипом и Чистяковым, которые будут сидеть под парой Нино — Эракович. Главное, чтобы мысли не испортили ему отдых, как Анчелотти", - пишет Карпов.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). Контракт казахстанца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбольные трансферы Сочи ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:50
Россия
"Ахмат" принял решение по защитнику сборной Казахстана после трансфера Самородова
Сегодня , 15:30
Россия
Самородова могут оштрафовать на 1,5 миллиарда тенге. Подробности
Сегодня , 15:00
Россия
Конкуренция с Алипом? Агент назвал причину ухода защитника-легионера из "Зенита"
Вчера , 19:01
Россия
Алип? "Зенит" объявил об уходе защитника
Вчера , 15:52
Россия
"Зенит" подписал 6 защитника. Кто уйдет: Алип - в ПСЖ?
Вчера , 13:25
Россия
Криштиану Роналду помог Нуралы Алипу выбрать клуб
Вчера , 12:46
Россия
Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ
15 августа, 22:04
Россия
"Нурик ничем не хуже защитников "МЮ". Самородов - о перспективах Алипа в АПЛ
15 августа, 20:59
Россия
Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана
15 августа, 20:41
Россия
Максим Самородов сделал заявление о переходе в "Реал"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»