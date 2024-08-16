"Зенит" подписал 6 защитника. Кто уйдет: Алип - в ПСЖ?

На днях "Зенит", цвета которого защищает казахстанский футболист Нуралы Алип, объявил о переходе 24-летнего центрального защитника Ваньи Дркушича из "Сочи". Контракт со словенским игроком рассчитан на пять лет, передают Vesti.kz.

В санкт-петербургском клубе наблюдается перебор с центральными защитниками. На эту тему в своем Telegram-канале высказался российский журналист Иван Карпов.

"В "Зените" с приходом Дркушича стало 6 (!) центральных защитников: словенец составит конкуренцию Нино, Эраковичу, Алипу, Родригао и Чистякову. Кажется, для питерцев, которые играют с двойкой центральных — это перебор. Однако Родригао может покинуть клуб этим летом, Чистяков — следующим, по истечении контракта (сейчас вряд ли уйдет, так как нужен для заявки в качестве доморощенного игрока). Остаются Нино, Эракович и Алип (если Нуралы, конечно, не заберет какой-нибудь ПСЖ, "МЮ" или "Сити"). Потому в долгосрочной перспективе трансфер Дркушича — хорошая сделка. Болотные обезопасили себя от непредвиденных форс-мажоров, выкупив человека, который закрыл Роналду на Евро, за небольшие €4–5 млн. Если захотят, то отдадут подшефной "Црвене Звезде" (та как раз сражается за ЛЧ против "Буде-Глимт"). Если нет — оставят у себя. При втором исходе интересно, как Семак распределит игровое время по футболистам. Особенно, между Дркушичем, Алипом и Чистяковым, которые будут сидеть под парой Нино — Эракович. Главное, чтобы мысли не испортили ему отдых, как Анчелотти", - пишет Карпов.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем его выкупили за 2 миллиона евро (данные Transfermarkt). Контракт казахстанца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.