Россия
4 апреля 19:35
 

"Зенит" оставил Алипа в запасе и выиграл в РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" в 23-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 2:1. У хозяев поля голы забили Джон Джон (49-я минута) и Александр Соболев (55-я). В составе гостей отличился Сергей Бабкин (75-я).

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

"Зенит", набрав 51 балл, лидирует в турнирной таблице. При этом идущий вторым "Краснодар" (49) имеет игру в запасе. "Крылья Советов" (21) располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" примут дома "Ахмат" (11 апреля), а "Зенит" встретится на своём поле с "Краснодаром" (12 апреля).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3 Локомотив М 23 12 8 3 49-32 44
4 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5 ЦСКА М 23 13 3 7 36-25 42
6 Спартак М 23 12 5 6 37-31 41
7 Динамо М 23 8 7 8 40-33 31
8 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
9 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
12 Акрон Тл 23 5 7 11 28-40 22
13 Крылья Советов 23 5 6 12 23-42 21
14 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16 Сочи 22 2 3 17 20-52 9

