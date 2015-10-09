"Зенит" оставил Алипа в запасе и выиграл в РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" победил самарские "Крылья Советов" в 23-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счётом 2:1. У хозяев поля голы забили Джон Джон (49-я минута) и Александр Соболев (55-я). В составе гостей отличился Сергей Бабкин (75-я).

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.

"Зенит", набрав 51 балл, лидирует в турнирной таблице. При этом идущий вторым "Краснодар" (49) имеет игру в запасе. "Крылья Советов" (21) располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" примут дома "Ахмат" (11 апреля), а "Зенит" встретится на своём поле с "Краснодаром" (12 апреля).

