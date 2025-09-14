"Зенит" объявил решение по Алипу после выступления в сборной Казахстана

Санкт-петербургский "Зенит" определился с составом на матч 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против калинградской "Балтики", передают Vesti.kz.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выбрал следующий состав:16 - Адамов (варатарь)3 - Сантос (капитан)6 - Дркушич33 - Нино31 - Мантуан5 - Барриос20 - Педро17 - Мостовой10 - Глушенков32 - Лусиано30 - Кассьера

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип остался на скамейке запасных. Отметим, что уроженец Актау пропустил игру "Зенита" против швейцарского "Сьона" (5:2), так как находился в расположении национальной команды.

Алип представлял сборную в качестве капитана в матчах квалификации к чемпионату мира-2026 против Уэльса (0:1) и Бельгии (0:6).