"Зенит" объявил решение по Алипу после выступления в сборной Казахстана

Санкт-петербургский "Зенит" определился с составом на матч 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против калинградской "Балтики", передают Vesti.kz.
Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выбрал следующий состав:
- 16 - Адамов (варатарь)
- 3 - Сантос (капитан)
- 6 - Дркушич
- 33 - Нино
- 31 - Мантуан
- 5 - Барриос
- 20 - Педро
- 17 - Мостовой
- 10 - Глушенков
- 32 - Лусиано
- 30 - Кассьера
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип остался на скамейке запасных. Отметим, что уроженец Актау пропустил игру "Зенита" против швейцарского "Сьона" (5:2), так как находился в расположении национальной команды.
Алип представлял сборную в качестве капитана в матчах квалификации к чемпионату мира-2026 против Уэльса (0:1) и Бельгии (0:6).
