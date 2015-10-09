"Зенит" объявил решение по Алипу после выступления в сборной Казахстана

Санкт-петербургский "Зенит" определился с составом на матч 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против калинградской "Балтики", передают Vesti.kz.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выбрал следующий состав:

16 - Адамов (варатарь)

3 - Сантос (капитан)

6 - Дркушич

33 - Нино

31 - Мантуан

5 - Барриос

20 - Педро

17 - Мостовой

10 - Глушенков

32 - Лусиано

30 - Кассьера

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип остался на скамейке запасных. Отметим, что уроженец Актау пропустил игру "Зенита" против швейцарского "Сьона" (5:2), так как находился в расположении национальной команды.

Алип представлял сборную в качестве капитана в матчах квалификации к чемпионату мира-2026 против Уэльса (0:1) и Бельгии (0:6).