Россия
Сегодня 18:11
 

"Зенит" объявил решение по Алипу после выступления в сборной Казахстана

  Комментарии

Нуралы Алип. ©КФФ

Санкт-петербургский "Зенит" определился с составом на матч 8-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против калинградской "Балтики", передают Vesti.kz.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак выбрал следующий состав:

  • 16 - Адамов (варатарь)
  • 3 - Сантос (капитан)
  • 6 - Дркушич
  • 33 - Нино
  • 31 - Мантуан
  • 5 - Барриос
  • 20 - Педро
  • 17 - Мостовой
  • 10 - Глушенков
  • 32 - Лусиано
  • 30 - Кассьера

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип остался на скамейке запасных. Отметим, что уроженец Актау пропустил игру "Зенита" против швейцарского "Сьона" (5:2), так как находился в расположении национальной команды.

Алип представлял сборную в качестве капитана в матчах квалификации к чемпионату мира-2026 против Уэльса (0:1) и Бельгии (0:6).

