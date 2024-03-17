"Зенит" намерен обсудить будущее Алипа с его агентами

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 18:30
©ФК "Зенит"

Летом этого года представители агентства Player Career Management, которое работает с  защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, проведет встречу с руководством "Зенита" относительно его будущего, передают Vesti.kz

"В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством "Зенита" о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством "Зенита", на что они ответили: "Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать".

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану", — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.

На данный момент Алип провел за "Зенит" 50 матчей во всех турнирах и заработал 6 желтых карточек. Его нынешний контракт с российским клубом истекает в июне 2025 года. 

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:30
Россия
"Зенит" намерен обсудить будущее Алипа с его агентами
Вчера , 17:30
Россия
Обладатель Кубка Казахстана перешел в клуб Азамата Мусагалиева
15 марта, 21:31
Россия
Игрок "Арсенала" прокомментировал интерес "Реала" и МЮ к Нуралы Алипу
15 марта, 15:49
Россия
Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере
14 марта, 12:35
Россия
Алип потерял место в основе "Зенита". Названа причина
14 марта, 09:48
Россия
Дубль за 8 минут: Алип помог "Зениту" выйти в полуфинал Кубка России
13 марта, 21:55
Россия
"Зенит" принял решение по Алипу перед матчем Кубка России
13 марта, 19:52
Россия
Конкурент Алипа рассказал, как "выключить" Месси: он играл против него
13 марта, 09:22
Россия
Российский клуб "забраковал" игрока сборной Казахстана. Известна причина
12 марта, 22:26
Россия
Клуб игрока сборной Казахстана сотворил сенсацию в Кубке России
© 2008 - 2024 ТОО «EML»