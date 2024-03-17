"Зенит" намерен обсудить будущее Алипа с его агентами

Летом этого года представители агентства Player Career Management, которое работает с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, проведет встречу с руководством "Зенита" относительно его будущего, передают Vesti.kz.

"В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством "Зенита" о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством "Зенита", на что они ответили: "Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать".

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану", — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.

На данный момент Алип провел за "Зенит" 50 матчей во всех турнирах и заработал 6 желтых карточек. Его нынешний контракт с российским клубом истекает в июне 2025 года.