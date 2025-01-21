"Зенит" исключил Алипа и оконфузился

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл первый матч в 2025 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником российского клуба на сборах в Катаре была сборная Иордании.

Футболисты азиатской команды на 53 минуте вышли вперед благодаря голу Саеда Аль-Росана. "Зенит" отыгрался на 64 минуте после гола Максима Глушенкова.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не попал в заявку на этот матч. Он проходит восстановление после травмы, которую получил в конце прошлого года.

Отметим, что ранее появлялась информация об интересе к Алипу со стороны ряда европейских клубов.

Добавим, что "Зенит" набрал 39 очков и по дополнительным показателям уступает в РПЛ лидирующему "Краснодару".



