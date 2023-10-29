"Зенит" Алипа повторил рекорд в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 08:36
©fc-zenit.ru

"Зенит", цвета которого защищает казахстанский футболист Нуралы Алип, обыграл на своем поле "Ахмат" (2:1) в рамках 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, "Зенит" забил в 20-м матче РПЛ подряд и повторил свою рекордную голевую серию в чемпионатах России - также 20 матчей было в 2011-2012 годах.

"Ахмат" забил лишь два гола во вторых таймах в этом сезоне РПЛ - меньше всех в лиге. В последний раз грозненцы забивали после перерыва в пятом туре против "Оренбурга".

Матео Кассьерра забил свой 10-й гол в этом сезоне РПЛ, он отметился результативными действиями в 9 из 12 матчей в РПЛ в текущем сезоне, в которых принимал участие - лучший результат в лиге (у Гарре 7 матчей с голами или ассистами).

Напомним, Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл до финального свистка.

В следующем туре, 4 ноября, "Ахмат" дома примет "Факел", а "Зенит" на выезде встретится с "Балтикой".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Ахмат ФК

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