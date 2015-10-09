"Зенит" Алипа одержал уверенную победу перед стартом РПЛ

Санкт-петербургский "Зенит" успешно провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0, передают Vesti.kz.

Победа без пропущенных мячей

Встреча состоялась на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге (Россия).

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте благодаря точному удару полузащитника Вендела. Окончательный счет был установлен незадолго до финального свистка — на 85-й минуте нападающий Густаво Мантуан уверенно реализовал пенальти.

Алип не сыграл

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип участия в матче не принял. Защитник не был включён в заявку "Зенита" на товарищескую встречу.

Впереди ещё три спарринга

До старта нового сезона РПЛ команда из Санкт-Петербурга проведет еще три контрольных поединка.

5 июля "Зенит" сыграет с аргентинской "Химнасией" из Ла-Платы, 8 июля встретится с узбекистанским "Нефтчи" из Ферганы, а 12 июля проведет матч против сербской "Црвены Звезды".

Напомним, в сезоне-2025/26 "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России. Чемпионский титул команда оформила в заключительном туре РПЛ, минимально обыграв "Ростов" со счётом 1:0.

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