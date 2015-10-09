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Россия
1 июля 22:15
 

"Зенит" Алипа одержал уверенную победу перед стартом РПЛ

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"Зенит" Алипа одержал уверенную победу перед стартом РПЛ ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" успешно провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0, передают Vesti.kz.

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Санкт-петербургский "Зенит" успешно провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв махачкалинское "Динамо" со счетом 2:0, передают Vesti.kz.

Победа без пропущенных мячей

Встреча состоялась на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге (Россия).

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте благодаря точному удару полузащитника Вендела. Окончательный счет был установлен незадолго до финального свистка — на 85-й минуте нападающий Густаво Мантуан уверенно реализовал пенальти.

Алип не сыграл

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип участия в матче не принял. Защитник не был включён в заявку "Зенита" на товарищескую встречу.

Впереди ещё три спарринга

До старта нового сезона РПЛ команда из Санкт-Петербурга проведет еще три контрольных поединка.

5 июля "Зенит" сыграет с аргентинской "Химнасией" из Ла-Платы, 8 июля встретится с узбекистанским "Нефтчи" из Ферганы, а 12 июля проведет матч против сербской "Црвены Звезды".

Напомним, в сезоне-2025/26 "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России. Чемпионский титул команда оформила в заключительном туре РПЛ, минимально обыграв "Ростов" со счётом 1:0.

В "Зените" объявили решение по Алипу перед новым сезоном РПЛ

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

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