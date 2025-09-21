"Зенит" Алипа обыграл чемпиона РПЛ

"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака, сообщают Vesti.kz.

Счёт открыл Максим Глушенков: на 60-й минуте после изящной передачи Луиса Энрике он ворвался в штрафную и пробил между ног голкиперу Станиславу Агкацеву.

Ближе к концовке роли поменялись - уже Глушенков навесил с левого фланга, а Луис Энрике ударом головой оформил второй гол "сине-бело-голубых".

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 93-й минуте.

После этой победы "Зенит" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место, а "Краснодар" сохранил лидерство с 19 баллами.

В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут "Оренбург", а "быки" отправятся в гости к "Ростову".