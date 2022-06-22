"Зенит" Алипа с неожиданным результатом завершил матч за новый трофей

"Зенит" провел первый матч товарищеского турнира в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб казахстанца Нуралы Алипа сразился с "Нижним Новгородом". В основное и дополнительное время был зафиксирован счет 1:1, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти, где игрокам "Зенита" повезло больше - 5:3.

Следующий матч в рамках турнира "Зенит" проведет 25 июня против "Сочи". Встреча также пройдет в Санкт-Петербурге. Также за предсезонный трофей поборется ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова. Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 29 июня в Москве.

Отметим, что Алип и еще несколько основных игроков не принимали участия в матче. Казахстанец в скором времени должен прибыть в расположение клуба, о чем накануне заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Напомним, что Алип перешел в начале года в "Зенит" из "Кайрата" на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года. В составе питерского клуба он выиграл чемпионат России.