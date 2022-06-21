Тренер "Зенита" высказался о возвращении Алипа в клуб

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда к команде присоединится казахстанский защитник Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ловрен, Алип, Барриос, Вендел и Юри Алберто присоединятся к команде чуть позже, Вячеслав Караваев и Александр Ерохин продолжают восстановление после травмы. Остальные игроки смогут принять участие в "Кубке PARI Премьер", - передает слова тренера пресс-служба "Зенита".

Отметим, что "Зенит" выступит на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Сегодня клуб Алипа проведет матч против "Нижнего Новгорода".

Напомним, что Алип перешел в начале года в "Зенит" из "Кайрата" на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года. В составе питерского клуба он выиграл чемпионат России.