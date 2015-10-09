Зайнутдинова исключили из состава "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Кубка России против "Краснодара", передают Vesti.kz.
Несмотря на то, что в прошлой встрече с самарскими "Крылья Советов" (3:2) полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, на этот раз наставник "бело-голубых" решил оставить уроженца Тараза на скамейке запасных.
Состав "Динамо" на матч против "Краснодара"
- 40 - Расулов (Вратарь);
- 7 - Скопинцев;
- 6 - Фернандес;
- 2 - Марчиаль;
- 4 - Касерес;
- 21 - Миранчук;
- 74 - Фомин (капитан);
- 10 - Бителло;
- 13 - Нгамалё;
- 17 - Бабаев;
- 70 - Тюкавин.
Отметим, что встреча пройдёт в Краснодаре и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.
Кубок России 2025/26 • Россия, Краснодарский край, Краснодар • Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Краснодар
Ничья
Динамо М
Проголосовало 0 человек
