Зайнутдинова исключили из состава "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Кубка России против "Краснодара", передают Vesti.kz.

Несмотря на то, что в прошлой встрече с самарскими "Крылья Советов" (3:2) полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, на этот раз наставник "бело-голубых" решил оставить уроженца Тараза на скамейке запасных.

Состав "Динамо" на матч против "Краснодара"

  • 40 - Расулов (Вратарь);
  • 7 - Скопинцев;
  • 6 - Фернандес;
  • 2 - Марчиаль;
  • 4 - Касерес;
  • 21 - Миранчук;
  • 74 - Фомин (капитан);
  • 10 - Бителло;
  • 13 - Нгамалё;
  • 17 - Бабаев;
  • 70 - Тюкавин.

Отметим, что встреча пройдёт в Краснодаре и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.

Кубок России 2025/26   •   Россия, Краснодарский край, Краснодар   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
