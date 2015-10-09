Зайнутдинова исключили из состава "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Кубка России против "Краснодара", передают Vesti.kz.

Несмотря на то, что в прошлой встрече с самарскими "Крылья Советов" (3:2) полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, на этот раз наставник "бело-голубых" решил оставить уроженца Тараза на скамейке запасных.

Состав "Динамо" на матч против "Краснодара"

40 - Расулов (Вратарь);

7 - Скопинцев;

6 - Фернандес;

2 - Марчиаль;

4 - Касерес;

21 - Миранчук;

74 - Фомин (капитан);

10 - Бителло;

13 - Нгамалё;

17 - Бабаев;

70 - Тюкавин.

Отметим, что встреча пройдёт в Краснодаре и начнётся в 22:30 по казахстанскому времени.