Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 22:53
 

Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России

  Комментарии

Поделиться
Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над казанским "Рубином" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России, передают Vesti.kz.

Поделиться

Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над казанским "Рубином" в матче 5-го тура группового этапа Кубка России, передают Vesti.kz.

Уже на 3-й минуте встречи аргентинский нападающий Лусиано Гонду открыл счёт, реализовав быстрый атакующий выпад гостей. Этот гол оказался единственным в матче.

Во втором тайме "Рубин" попытался перехватить инициативу, однако оборона "Зенита" действовала надёжно. На 64-й минуте в игру вступил защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, который значительно укрепил заднюю линию петербуржцев и не позволил хозяевам создать перелом в поединке.

Итог — 0:1 в пользу "Зенита". Команда Сергея Семака после пяти туров уверенно лидирует в группе, набрав максимум — 15 очков. Ближайший преследователь, "Оренбург", имеет лишь 5 баллов.


Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Вчера 21:45   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
0:5
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат

32%

Ничья

20%

Реал М

48%

Проголосовало 2795 человек

Реклама

Живи спортом!