Лига чемпионов
Вчера 22:34
 

Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Реал" в Алматы

  Комментарии

Матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

На "Центральном" стадионе в Алматы завершился первый тайм матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между местным "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Хозяева старались действовать активно, однако уже на 24-й минуте оказались в сложной ситуации. Вратарь алматинцев Шерхан Калмурза, которому всего 18 лет, допустил ошибку в собственной штрафной и нарушил правила против аргентинского вингера Франко Мастантуоно.

Главный арбитр встречи, итальянец Марко Гуида, без колебаний указал на "точку". Пенальти хладнокровно реализовал французский нападающий Килиан Мбаппе, выведя гостей вперёд. Больше голов в первые 45 минут не случилось.

Напомним, что этот матч уже вошёл в историю: "Кайрат" впервые принимает игру Лиги чемпионов на своём поле. Вторая половина встречи обещает быть напряжённой, а прямая трансляция доступна по ссылке.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
