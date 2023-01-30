Зайнутдинов зажег под любимый трек на сборах ЦСКА. Видео

Футбольный клуб ЦСКА из Москвы в эти дни проводит сборы в Турции. А некоторые тренировки "армейцев" проходят очень весело, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, на одной из них в тренажерном зале казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов развеселил одноклубников зажигательным танцем.

"Когда на тренировке включили твой любимый трек", - говорится в подписи к видео.

Напомним, что ранее бывший партнер Зайнутдинова по ЦСКА оценил шансы казахстанского универсала заиграть в Серии А.

Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа "армейцы" на выезде сыграют с "Сочи".

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