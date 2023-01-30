Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А

Защитник "Панатинаикоса" и сборной Исландии Хердур Магнуссон, ранее выступавший в московском ЦСКА, высказался о футболистах "армейцев" Игоре Дивееве и Бахтиере Зайнутдинове.

"Дивеев - самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдет далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл еще много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха - универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силен физически.

СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем", - сказал Магнуссон "Чемпионату".

Ранее отмечалось, что ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова, если в клуб поступит реальное предложение, которое устроит игрока и "армейцев". Бахтиер выступает за московскую команду с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро. В эти дни подопечные Владимира Федотова находятся на сборах в Турции. Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи".

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