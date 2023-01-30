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Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А

Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А
©ПФК ЦСКА

Защитник "Панатинаикоса" и сборной Исландии Хердур Магнуссон, ранее выступавший в московском ЦСКА, высказался о футболистах "армейцев" Игоре Дивееве и Бахтиере Зайнутдинове.

"Дивеев - самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдет далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл еще много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.

Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха - универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силен физически.

СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем", - сказал Магнуссон "Чемпионату".

Ранее отмечалось, что ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова, если в клуб поступит реальное предложение, которое устроит игрока и "армейцев". Бахтиер выступает за московскую команду с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в пять миллионов евро. В эти дни подопечные Владимира Федотова находятся на сборах в Турции. Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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