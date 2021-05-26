Зайнутдинов вернулся в Тараз. Какой вердикт ему вынесли врачи в Германии?

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов вернулся в родной Тараз. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана" со ссылкой на агента футболиста.

По данным паблика, Зайнутдинову не потребовалась операция. Немецкие врачи решили, что футболисту необходимо лишь консервативное лечение, после которого он должен быть полностью готовым к началу первого сбора ЦСКА. Сейчас казахстанец проводит время с семьей.

Напомним, накануне ЦСКА сообщил, что Зайнутдинов перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха.

В прошедшем сезоне российской премьер-лиги полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу. О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции, когда он покинул расположение команды и подвергся критике.

Подготовку к сезону РПЛ-2021/22 14 ЦСКА начнет 14 июня. Команда соберется в Москве.

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