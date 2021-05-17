Зайнутдинов узнал дату первого сбора ЦСКА перед новым сезоном

Футбольный клуб ЦСКА, за который выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, начнет подготовку к сезону-2021/22 14 июня. Команда соберется в Москве, сообщает Bobsoccer.ru.

Отмечается, в планах "армейцев" значится подготовка в Австрии, где состоятся контрольные матчи. Первым новичком ЦСКА в межсезонье станет форвард Антон Заболотный. Нападающий провел минувший сезон в "Сочи" и должен принять участие в финальном турнире Евро-2020 в составе сборной России. Ожидаются и другие изменения в составе москвичей.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице по итогам сезона-2020/21 в РПЛ и не пробился в еврокубки впервые за 20 лет. Последний раз "армейцы" не выступали в еврокубках в сезоне-2001/02.

Напомним, Зайнутдинов отыграл в чемпионате 18 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. В марте он получил травму и пропустил остаток сезона.

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