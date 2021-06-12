Зайнутдинов сыграет? ЦСКА представил расписание матчей на сборах в Австрии

Футбольный клуб ЦСКА (Москва), цвета которого защищает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, определился с соперниками, с которыми планирует сыграть в рамках учебно-тренировочных сборов в Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным пресс-службы клуба, всего будет проведено пять матчей. "Армейцы" сыграют с командами "Винер-Нойштадт" (Австрия) - 23 июня, "КСВ 1919" (Австрия) - 27 июня, "Копенгаген" (Дания) - 5 июля, "Флиераларм Адмира" (Австрия) - 9 июля и "ВиОн" (Словакия) - 13 июля.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу. В марте он получил травму и пропустил остаток чемпионата. 23-летний игрок перенес операцию в Германии.

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