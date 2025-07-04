Московский "Спартак" возобновил интерес к полузащитнику "Бешикташа" Жедсону Фернандешу, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, красно-белые направили в турецкий клуб новый запрос о трансфере 26-летнего португальца.





Отмечается, что сам Фернандеш дал понять, что готов рассмотреть переезд в РПЛ. Это уже не первая попытка "Спартака" подписать хавбека: клуб проявлял интерес к нему и ранее, однако тогда сделка не состоялась.

Интересно, что в "Бешикташе" также выступает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Ранее сообщалось, что "Спартак" следит и за ним.

Фернандеш провел прошлый сезон на высоком уровне, оставаясь ключевым игроком "Бешикташа". Ранее он также играл за "Галатасарай", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Бенфику".