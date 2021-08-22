Зайнутдинов сделал заявление после первого матча в новом сезоне РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал свое возвращение на поле после травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги против "Ахмата" (2:0). Зайнутдинов вышел на замену на 88-й минуте игры, заменив автора второго гола армейцев - Чидера Эджуке.

"Рад вернуться на поле. Всех с победой", - написал Зайнутдинова на своей странице в Instagram. Для казахстанца этот матч стал первым новом сезоне РПЛ.

Добавим, что Зайнутдинов был вызван в сборную Казахстана на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Соперниками казахстанцев будут сборные Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!