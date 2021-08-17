В сборной Казахстана приняли решение по Зайнутдинову на матчи отбора ЧМ-2022

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов будет вызван в сборную Казахстана по футболу на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

"В социальных сетях и СМИ вышла информация о том, что Зайнутдинов не получил приглашения в сборную Казахстана. Как выяснилось, в списке приглашенных на матчи квалификации ЧМ-2022 фамилия Зайнутдинова фигурирует. В ближайшие дни будет опубликован состав национальной команды", - пишет источник.

Ранее сам ЦСКА представил список футболистов, которые отправятся в свои национальные сборные для участия в отборочных матчах ЧМ-2022. В числе этих игроков не оказалось Зайнутдинова.

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Напомним, что в сентябре сборной Казахстана предстоит провести в отборочном цикле ЧМ-2022 три матча - 1-го числа дома против Украины, а затем два на выезде - 4-го с Финляндий и 7-го с Боснией и Герцеговиной.

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