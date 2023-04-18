Зайнутдинов попал в символическую сборную тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов попал в символическую сборную 23-го тура РПЛ по версии "Матч ТВ", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зайнутдинов поучаствовал в победе над "Уралом" (2:1). Сначала казахстанец отдал голевую передачу на Антона Заболотного, а затем заработал пенальти, который реализовал Федор Чалов.
Зайнутдинов попал в шорт-лист итальянского клуба
В текущем сезоне Зайнутдинов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал голевую передачу.
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