Зайнутдинов оформил роскошный ассист и помог ЦСКА одержать победу в РПЛ

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отметился голевой передачей за ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе московского клуба и отыграл 73 минуты. В первом тайме он помог отличиться Антону Заболотному, казахстанец вывел форварда на ударную позицию отличной передачей с левого фланга.

ЦСКА одержал победу со счетом 2:1, к слову, единственный гол за "Урал" забил экс-форвард "Астаны" Рай Влут. Московский клуб продолжает вести борьбу за медали в чемпионате России. На данный момент команда Зайнутдинова поднялась на третье место в РПЛ, имея в своем активе 44 очка.

Добавим, что в нынешнем сезоне казахстанец провел 18 матчей в чемпионате России, отметившись в них одним голом и асситом.

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