Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ

Московский ЦСКА обыграл "Сочи" и вышел в лидеры премьер-лиги России, передает корреспондент Vesti.kz.

24-летний казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч, а ЦСКА победил со счетом 3:0 и набрал шесть очков в двух турах.

На 36-й минуте встречи отличился Хесус Медина, а в компенсированное время он оформил дубль (90+2). Между этими голами забил Хорхе Карраскаль (56).

Добавим, что в первом туре московский клуб обыграл "Урал", а казахстанский футболист вошел в сборную РПЛ после стартовых игр турнира.

Зайнутдинов в топе! Казахстанец вошел в сборную тура РПЛ

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":